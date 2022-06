Dzieciaki Muzealniaki czyli lato z Muzeum Miedzi w Legnicy. Warsztaty Anna Ickiewicz

7 lipca (czwartek) godz.13.- Tajniki metaloplastyki. Wakacyjne ozdoby z miedzianego drutu Jest czerwona, zdrowa i można z niej wygiąć niemal wszystko. Wydobywaną w naszym regionie miedź stosuje się w elektronice, budownictwie i w sztuce. No właśnie… Stwórzmy więc z miedzianego drutu nasze małe wakacyjne dziełka sztuki: breloki, przywieszki, pierścionki i wszystko, co latem podpowie nam wyobraźnia. Zapraszamy na warsztaty cięcia, gięcia i wyplatania tego metalu. Będzie dobra zabawa. Zajęcia muzealno-warsztatowe (wykonywanie ozdób z miedzi) obejmują: spacer po wystawie „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu” lub „Wielkie ssaki epoki lodowcowej”, ćwiczenie zdolności manualnych i kreatywności. czas: około 80 minut, wiek – od 6 lat, cena – 10 zł od osoby Muzeum Miedzi Zobacz galerię (7 zdjęć)

Lato w mieście nie musi być nudne. Muzeum Miedzi przygotowało cykl warsztatów, a czas ich trwania to ok. 80 minut. Wiek uczestników to minimum 6 lat. Cena – 10 zł od osoby. Obowiązuje rezerwacja - tel. 76 862 49 49. Aby warsztaty się odbyły zebrać się musi minimum 5 osób. Pod kolejnymi zdjęciami znajdziecie terminy i tematykę warsztatów.