Dworzec widmo w Legnicy! Wstrzymany remont hali peronowej, zobaczcie aktualne zdjęcia

- Brak dostatecznego zaangażowania wykonawcy w przebudowę na stacji Legnica, brak realizacji inwestycji zgodnie z założonym harmonogramem, brak reakcji wykonawcy na upomnienia ze strony inwestora, powtarzające się problemy wykonawcy z wypłatami dla podwykonawców doprowadziły do zdecydowanej reakcji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 30 czerwca b.r. PLK rozwiązały umowę z wykonawcą – poinformował Karol Jakubowski z Zespołu Prasowego PKP PLK S.A. - Zgodnie z procedurą dokonana zostanie dokładna inwentaryzacja na placu budowy, a następnie przeprowadzony zostanie tryb wyłonienia nowego wykonawcy. Dokończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku.

Legnica to drugi pod względem frekwencji punkt na kolejowej mapie Dolnego Śląska. Remont budynku dworca zakończono w 2014 roku. Ale pozostały do modernizacji główny tunel, główna hala peronowa oraz urządzenia rozległej stacji. Wszystko to pamięta czasy sprzed II wojny światowej. A symbolem stacji są wysokie schody na perony, po których z mozołem wchodzą starsi ludzie z bagażami, zaś wózki z dziećmi czy inwalidzkie pomagają wnieść przygodni pasażerowie. Jest specjalny system zamawiania pomocy u kolei, ale trzeba to wiedzieć i nie każdy chce tej asysty.