Dwa wypadki na S3 pod Legnicą. Niestety zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

W nocy z niedzieli na poniedziałek 14 marca doszło do tragicznego wypadku na drodze ekspresowej S3 w kierunku Bolkowa. Na miejscu zginął mężczyzna. Kilka godzin po tym zdarzeniu, około godziny 7, doszło do kolejnego wypadku na S3, zaledwie 4 km dalej. Trzy osoby zostały poszkodowane i przewiezione do szpitala.