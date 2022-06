Dwa wypadki na Autostradzie A4 na wysokości Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Do jednego wypadku doszło na wjeździe na autostradę A4 w kierunku Wrocławia a do drugiego doszło kilkadziesiąt metrów dalej ale już na samej autostradzie A4 także w kierunku Wrocławia. Ranny kierowca busa został przewieziony do legnickiego szpitala. Policja ustala przyczynę wypadków, droga w stronę Wrocławia jest zablokowana.