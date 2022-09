Drewniane skrzynie na zabawki pojawiły się na terenie Gminy Kunice Piotr Krzyżanowski

Na placach zabaw na terenie Gminy Kunice zostały zamontowane drewniane skrzynie, mające służyć do przechowywania niepotrzebnych ale sprawnych zabawek, które będą mogły być wykorzystywane przez dzieci podczas zabawy np. w piaskownicy. Kolorowe skrzynki znajdują się na placu zabaw w miejscowościach: Kunice ul. Plażowa, Jaśkowice Legnickie plac zabaw koło boiska oraz w Pątnowie Legnickim – plac zabaw za świetlicą gminną. Celem akcji jest aby chociaż część zabawek nie trafiły do kosza na śmieci i nie weszłyby do strumienia odpadów komunalnych.