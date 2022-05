Do Legnicy wraca "Joga pod chmurką" ! Właśnie trwają zapisy Anna Ickiewicz

Joga pod chmurką to płynne praktyki w kreatywnym ujęciu, odprężające i harmonizujące, choć niepozbawione fizycznych wyzwań. To spotkania obfitujące we wszechstronne techniki, którym przyświeca cel zapanowania nad rozproszeniem umysłu, ćwiczenie uważności i świadomości ciała oraz misja wprowadzenia ulepszeń na poziomie fizycznym, fizjologicznym i psychicznym.