Dni Legnicy 2022 nie będzie. Zobaczcie, jakie gwiazdy przyjadą na święta okolicznych miejscowości: do Lubina, Głogowa, Chojnowa i Polkowic

Zobaczcie na kolejnych zdjęciach, jakie gwiazdy zawitają w tym roku do Lubina, Głogowa, Polkowic i Chojnowa. Podpowiadamy również, o której możemy liczyć na ostatni transport po koncercie komunikacją publiczną do Legnicy. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->>>

arch. Polska Press