Delikatesy Kwadrans z wyrobami własnymi są już w Legnicy

Delikatesy Kwadrans są nowym miejscem na mapie Legnicy gdzie można zaopatrzyć się w domowe, zdrowe przetwory. Delikatesy oferują:

Używamy do tego najwyższej jakości produktów wszystko robimy sami. Do naszych Delikatesów trafiają produkty również wysokiej jakości z innych firm, które przetwarzają ekologicznie żywność. Surowce do syropów czy nalewek kupujemy od lokalnych rolników i producentów nieprzetworzone w jakikolwiek sposób. Rozszerzam ofertę Śniadaniowni dla wszystkich naszych gości, którzy chcą zabrać do domu nasze produkty- mówi Marta Majkowska.