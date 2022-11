Dawna kopalnia bazaltu Wilcza Góra wkrótce będzie atrakcją turystyczną gminy Złotoryja. Są tu ścieżki i spektakularne punkty widokowe

Kopalnia bazaltu w Wilkowie wkrótce nową atrakcją turystyczną gminy Złotoryja

Szykuje się świetna atrakcja turystyczna w Wilkowie. Zrekultywowano obszar należący do kopalni bazaltu obok Rezerwatu Wilcza Góra. Zakład został zlikwidowany, a teren wkrótce z pewnością stanie się popularnym celem wycieczek mieszkańców regionu.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy Złotoryja, teren nie został jeszcze oficjalnie przekazany gminie oraz otwarty dla turystów. Ma to się stać jeszcze w listopadzie, choć ostateczny termin ustali firma Colas, dotychczas wykorzystująca teren do prac kopalnianych. Póki co wstęp jest wzbroniony, o czym informują m.in. tablice ostrzegawcze. Jednak na miejscu już pojawiają się turyści, nieświadomi zakazu wstępu.

Co znajdziemy na miejscu? Przede wszystkim spektakularne punkty i platformy widokowe ulokowane w różnych częściach i poziomach wyrobiska. Teren jest zabezpieczony barierkami, wytyczone są ścieżki, a także umieszczone tablice przedstawiające historię Wilczej Góry. Nie zabrakło ławek, stołów i wiaty dla turystów. Ciekawym elementem są autentyczne schrony, w których chowali się pracownicy kopalni podczas wystrzałów.

Schron strzałowy ruchomy, wcześniej schron wartowniczy z okresu II wojny światowej Klaudia Korfanty

Na terenie dawnej kopalni stworzono także atrakcję dla rowerzystów - ścieżkę rowerową z przeszkodami. Z kolei miłośnicy geologii (i nie tylko) mogą zachwycić się arboretum skalnym, w którym zgromadzono fragmenty skał pochodzących z wyrobisk w regionie, m.in. bazalt, marmur czy piaskowiec.