Damian Ukeje wystąpi dziś w klubie Spiżarnia w Legnicy [06.05]

Damian Ukeje podczas koncertu "I am R’n’R" w klubie Spiżarnia w Legnicy wykona wybrane utwory swoich idoli. W czasie wydarzenia usłyszycie utwory takichartystów jak Nirvana, Metallica, Sztywny Pal Azji, Chris Cornell, Maanam, Black Keys, Prince czy Kings of Leon. Dodatkowo zagra piosenki promujące swoją nową płytę.

Damian Ukeje w 2011 roku wziął udział w pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Dzięki wygranej podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Universal Music Polska. W 2013 roku wydał debiutancki album. W 2014 roku został nominowany do nagrody Fryderyk w kategorii Debiut roku. W 2016 roku wydał swój drugi album studyjny, zatytułowany ỤZỌ.

Koncert w piątek o godzinie 20:00 w Spiżarni. Bilety w cenie 40 zł do nabycia przez internet lub przed koncertem.