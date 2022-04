Damian Kowal, legnicki poeta i pisarz laureatem konkursu „Proza nieobca” Wrocławskiego Domu Literatury. Gratulujemy!

Jego druga książka z wierszami, Pieśni, ukazała się w 2020. Ćwirowidło, które wydane zostanie z początkiem 2023 roku, będzie debiutem prozatorskim Kowala.

Odkąd zacząłem pisać, chciałem napisać powieść, ale ciężko mi było się do tego zebrać, a moje pierwsze prozatorskie próby były co najmniej kiepskie. Potem przeczytałem, że do prozy najlepiej zabrać po trzydziestce, więc stwierdziłem, że dam sobie czas i zobaczymy, co z tego wyjdzie - wyznaje Damian Kowal.