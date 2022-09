Dachowanie na DK 3 w Mysłowie w powiecie jaworskim, dwie osoby ranne. Kierowcy, uważajcie na siebie!

W poniedziałek (19.09) w godzinach porannych doszło do wypadku na dk 3 w Mysłowie. Dachował samochód osobowy. GDDKiA informuje o dwóch osobach rannych. Samochodem podróżowało starsze małżeństwo.

Na tym odcinku nie ma weekendu bez wypadku - przyznaje OSP w Kaczorowie.

Wczoraj na tej samej trasie samochód wpadł do rowu. Kierowcy, uważajcie na siebie i innych uczestników ruchu! Niedostosowanie prędkości do aktualnych warunków pogodowych to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków.

Za zdjęcia dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorowie, zadysponowanej do wypadku.