Czy znajdzie się czarodziej, który odczaruje przepiękny lokal nad legnicką Wenecją? Restauracja jest na sprzedaż! Anna Ickiewicz

Potrzeba tylko trochę ponad trzy miliony i lokal nad legnicką Wenecją może być Wasz. Właściciel wystawił go na sprzedaż. Może w końcu to cudowne miejsce znajdzie swojego czarodzieja, który o nie odpowiednio zadba, bo ta miejscówka jest jedną z najpiękniejszych w Legnicy. Zobaczcie na zdjęciach jaka jest romantyczna. Pod zdjęciami znajdziecie opis oraz link do oferty.