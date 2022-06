Czy w końcu przestaną w Legnicy ginąć katalizatory? Złodzieje są w rękach policji

Do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy na przełomie kwietnia i maja zgłaszali się właściciele samochodów, z których kradzione były katalizatory. Do wycinki części układu wydechowego z aut dochodziło głównie w nocy, w miejscach mało widocznych i nieoświetlonych. Sprawą ustalenia sprawcy zajęli się policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, którzy trafnie wytypowali a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 30 lat.

Podczas pracy nad tą sprawą mundurowi zebrali dowody, które pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży i usiłowania kradzieży katalizatorów w warunkach powrotu do przestępstwa. Pokrzywdzeni oszacowali straty na sumę blisko 30 tys. złotych. Policjanci nadal pracują nad tą sprawą i sprawdzają, czy mężczyźni mają związek z innymi tego typu przestępstwami - informuje sierż. szt. Anna Tersa z legnickiej komendy.