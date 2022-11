Czy na legnickiej porodówce jest aż tak źle? Komentarze naszych czytelniczek, odpowiedź rzecznika szpitala GALERIA

- Przeczytałem wszystkie komentarze, faktycznie duża część jest negatywnych, jednak one nie odnoszą się do konkretnych ram czasowych, w których te Panie twierdziły, że były hospitalizowane. Natomiast my od kilku lat już pracujemy nad tym żeby stać się szpitalem przyjaznym matkom rodzącym - tłumaczy rzecznik legnickiego szpitala Tomasz Kozieł.