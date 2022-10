Czy legnicki WPEC jest przygotowany na nadchodzącą zimę i jakie są plany na nadchodzące lata? Rozmawiamy z Markiem Litwińskim

Kiedy WPEC włączy ogrzewanie w Legnicy?

Zgodnie z zawartymi umowami o dostawę ciepła włączenie ogrzewania następuje na zgłoszenie takiej potrzeby przez odbiorcę. Można to zrobić w formie pisma lub coraz częściej praktykowana drogą mailową. Jest to sygnał dla naszych służb eksploatacyjnych do uruchomienia węzłów cieplnych służących do dostarczenia ciepła do instalacji odbiorcy. Czynimy to bezzwłocznie.