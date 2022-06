Czerwone pojemniki na elektroodpady pojawiły się w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Pierwszy pojemnik został ustawiony na ulicy Radosnej w Legnicy. Czerwone pojemniki przeznaczone są na zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i baterie. Wielkość otworu do którego wrzucamy zużyty sprzęt to 50 cm. W Legnicy jest ich trzy, kolejne na ulicy Worcela i al. Rzeczypospolitej, jeżeli okaże się, że jest duże zainteresowanie nimi to kolejne będą ustawiane w naszym mieście.