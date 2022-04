Cuda natury w Legnicy. Takie okazy rosną w naszym mieście! Oto pomniki przyrody w Legnicy [ZDJĘCIA]

Pomniki przyrody w Legnicy

Pomniki przyrody to obiekty o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Należą do nich przede wszystkim drzewa, krzewy, ale także źródła, wodospady, skałki, jary, jaskinie czy głazy narzutowej.

Miejski ogrodnik - Henryka Zdziech mówi, że pierwszymi obiektami objętymi ochroną w formie pomników przyrody nieożywionej (w 1967 r. i w 1990 r.) są właśnie głazy narzutowe znajdujące się w Lasku Złotoryjskim.

Pomnikiem przyrody może zostać zarówno pojedyncze drzewo, jak i skupisko kilku drzew. Obecnie ochroną objęte są 54 obiekty przyrodnicze w Legnicy, na które składa się ponad 200 sztuk drzew, chociaż, jak przyznaje Henryka Zdziech, przed huraganem, który nawiedził Legnicę w lipcu 2009 roku, pomnikowych drzew było ponad 450.

Do największych pomników przyrody zaliczamy imponujące platany klonolistne, które możemy zaobserwować na posesji Urzędu Miasta (od strony ul. Witelona) - jeden z nich ma obwód pnia 587 cm, co czyni go najokazalszym pomnikiem ożywionym w mieście, rosnące w parku jako solitery miłorząb japoński i katalpa z malowniczą, szeroką koroną, o dużych sercowatych liściach, o zachwycających, wonnych kwiatach podobnych do storczyków, której ekstrawagancji dodają długie strąki, utrzymujące się na gałęziach nawet zimą. Wyjątkowe okazy. Niezwykle cennymi pomnikami są drzewa owocowe - grusza pospolita, rosnąca na terenie Lasku Złotoryjskiego oraz orzech czarny zlokalizowany na terenie dawnego szpitala przy ul. Chojnowskiej. Możemy tam też zaobserwować wyjątkowe okazy platana klonolistnego i jesiona. Interesującą kolekcję pomników przyrody możemy spotkać w okolicach Bramy Głogowskiej i Zamku Piastowskiego, rosną tam rzadkie okazy np. sofora japońska, skrzydłorzech kaukaski czy kłęk kanadyjski. W pobliżu tego miejsca, przed hotelem Qubus natkniemy się na kolejne pomniki przyrody, trzy platany klonolistne.