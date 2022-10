Coraz więcej mieszczuchów ucieka na wieś. Powód? Taniej i można hodować zdrowe jedzenie. Zobacz oferty domów z ogrodem pod Legnicą

Szalejące ceny, drogie jedzenie. Coraz więcej mieszkańców miast decyduje się na zakup domu z ogrodem we wsiach w pobliżu miejsca pracy. Zobaczcie gdzie i za ile można zamieszkać w promieniu 15 km od Legnicy. Może coś Wam przypadnie do gustu. Pod kolejnymi zdjęciami znajdziesz lokalizację opis i link do oferty --->>>

OLX/OTODOM