Co się dzieje z remontem dworca PKP w Legnicy? zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że remont został przerwany i nastąpi zmiana firmy. W tym celu miała być przeprowadzona w ciągu miesiąca inwentaryzacja wykonanych robót. Zgodnie z procedurą dotychczasowy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji na placu budowy do 19 sierpnia. W przypadku niedotrzymania terminu, inwentaryzację przeprowadzi zamawiający. Po weryfikacji wartości robót pozostałych do realizacji możliwe będzie wyłonienie nowego wykonawcy. Podpisanie umowy z nowym wykonawcą i rozpoczęcie przez niego prac na stacji przewidywane jest obecnie w październiku br., natomiast zakończenie całej inwestycji - w 2023 r. - napisał do nas Radosław Śledziński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., gdy zapytaliśmy o to, co dzieje się na terenie stacji Legnica.