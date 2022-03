Chojnowski skatepark i pumptrack uroczyście otwarty, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Jest to nowy teren rekreacyjny nad Skorą w Chojnowie. Burmistrz Jan Serkies podkreśla istotną rolę nowego terenu rekreacyjnego dla młodzieży w Chojnowie, która składając wniosek zainspirowała władze miasta i pracowników ratusza do działań i dlatego powstał skatepark i pumptrack. Betonowy skatepark o powierzchni użytkowej 450 m2. jest przeznaczony do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych użytkownikach. Obiekt jest czynny codziennie od godziny 9 do 21.