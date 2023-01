Chojnów- miasto, w którym czas się zatrzymał. Zobaczcie jaki jest na aktualnych zdjęciach

Kiedy powstał Chojnów

Co wykazały wykopaliska

Wieki średnie w Chojnowie

Wieki średnie to dla miasta okres historycznych wzlotów i upadków. Chojnów zamieszkiwany był głównie w tym okresie przez ludność polską. Był to czas nadania pierwszych praw od XIII do XIV wieku. Świadczą o tym dokumenty, w których liczba imion niemieckich jest czterokrotnie mniejsza. Dzięki licznym przywilejom w XIV i na początku XV wieku miasto rozkwitło. Prawo składu, eksploatacji złota, handlu solą przyczyniło się do rozwoju Chojnowa.