Chodziliście do legnickiego Spożywczaka w latach 80 i początkiem 90? Tylko u nas znajdziecie się na zdjęciach z tamtych lat! Anna Ickiewicz

Zespół Szkół Spożywczych został zlikwidowany 8 lat temu i przeniesiony do CKZiU na Lotniczej, która kontynuuje tradycje Spożywczaka. Tylko u nas zobaczycie zdjęcia z kronik z lat 80 i 90. Chodziliście do tej szkoły to na pewno odnajdziecie na fotografiach siebie lub swoich znajomych, a może młodsze pokolenie znajdzie tam swoich rodziców. Zobaczcie fantastyczne lata osiemdziesiąte!