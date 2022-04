Chciał oszukać legnickich policjantów. Skończył z mandatem w wysokości 4500 zł Anna Ickiewicz

KMP Legnica

Kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, o czym przekonał się wczoraj 40-letni kierowca Audi. Mężczyzna wykonał manewr wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, prowadził samochód pomimo cofniętych uprawnień do kierowania, a wstępne badanie wykazało, że znajduje się w stanie po użyciu środków odurzających. Dodatkowo na oczach funkcjonariuszy legnickiej drogówki zamienił się miejscami z pasażerką i usiłował przekonać policjantów, że to nie on kierował pojazdem. Legniczaninowi grozi wysoka grzywna i kara do 2 lat pozbawienia wolności.