Caritas Diecezji Legnickiej zebrał już jeden milion złotych dla okupowanej Ukrainy

Pomoc udzielana okupowanej Ukrainie i uchodźcom którzy znaleźli się na terenie Diecezji Legnickiej prowadzona jest na kilka sposobów powiedział nam ksiądz Robert Serafin, dyrektor legnickiej Caritas. Do dnia 15.03.2022 roku, na pomoc uchodźcom wpłynęło łącznie na konto legnickiej Caritas 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Są to pieniądze zebrane w kościołach w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, w Środę Popielcową oraz różne kwoty od osób indywidualnych. Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski dodał, od początku agresji Rosji na Ukrainę w obiektach na terenie Diecezji Legnickiej schronienie znalazło ponad 300 uchodźców. Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski, ksiądz Robert Serafin, dyrektor legnickiej Caritas oraz Wikariusz Generalny ks. Robert Kristman spotkali się w małej auli legnickiego Seminarium Duchownego z dziennikarzami. Codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 w Biurze Caritas w Legnicy przy ul. Okrzei 22 można uzyskać informacje dotyczące organizacji pomocy w legnickiej diecezji oraz zgłosić chęć takiej pomocy. Do dyspozycji jest adres e-mailowy: [email protected] oraz numer telefonu: +48 76 72 44 300-302.