Bocian często siada na latarniach w centrum Legnicy, Zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Nazywany jest już legnickim bocianem, my spotkaliśmy go na latarni przy ulicy Rzemieślniczej a wcześniej na latarni przy ulicy Wrocławskiej. Jest to coraz częściej spotykany widok, powiedział nam przyrodnik Krzysztof Strynkowski. Obserwacje z kilku ostatnich lat wskazują, że coraz więcej polskich boćków zostaje w kraju na zimę i dają sobie radę, dodał pan Krzysztof. W okolicach Legnickiego Pola także można zobaczyć bociana.