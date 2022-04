Biskup legnicki w Zakładzie Karnym w Zarębie odwiedza skazanych

Ordynariusz diecezji legnickiej odwiedził osadzonych w Zakładzie Karnym w Zarębie.

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski przybył tutaj po raz pierwszy a spotkał się zarówno z kadrą Zakładu jak i z osadzonymi tam więźniami. Ci ostatni pod okiem kapelana ks. Artura Węgla przygotowali dla gościa mini-przedstawienie. Jeden z osadzonych zagrał kilka utworów a na koniec biskup otrzymał prezent – jeden z obrazów religijnych namalowanych przez jednego z więźniów.

Zaczyna się Wielki Tydzień. Jest to czas bardzo błogosławiony. To najlepszy czas by odwiedzić osadzonych. Przybywamy, by budzić nadzieję na przyszłość, by przypominać, że to miejsce może być okazją do nawrócenia serca i odkrywania Bożych darów. Nawrócenia które dokonuje się w sercu, i które prowadzi do odkrycia, że „mogę być dla innych” – mówił biskup legnicki Andrzej Siemieniewski.