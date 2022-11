Bezpłatny kurs samoobrony dla dzieci w Legnicy. Mogą zdobyć niezwykle cenne umiejętności. Poznaj szczegóły i program kursu

Kurs samoobrony dla dzieci organizowany jest w ramach projektu Zdrowa Legnica. Prowadzić go będzie Jerzy Łabiński z Klubu Sztuk Walki Shodan.

Kurs rusza już w listopadzie, a udział w nim będzie bezpłatny. Dzieci podczas czterech spotkań zdobędą umiejętności i wiedzę, która pomoże im się obronić przed napastnikiem lub agresywnym psem.

To, co najważniejsze podczas prowadzonych zajęć, to wspólna zabawa, integracja i aktywne spędzenie czasu poza domem – mówi Jerzy Łabiński, prowadzący kurs.