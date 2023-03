Będzie remont drogi w Polance, dzisiaj w Starostwie Legnickim podpisano umowę Piotr Krzyżanowski

Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie SA, na realizację zadania pn.: " Remont nawierzchni dróg powiatowych – Polanka”. Zakres robót obejmuje to remont nawierzchni drogi w miejscowości Polanka o długości ok. 530m. Wartość robót budowlanych wynosi 444 083,51 zł a czas realizacji to około dwa miesiące.