Balijskie SPA w Legnicy. Klimatyczne miejsce cudownego relaksu i odpoczynku. Zobaczcie zdjęcia

Kiedyś w hotelu mieliśmy działającą strefę SPA, która z powodu pandemii została zamknięta i zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy to miejsce ożywić. Udałem się na targi do Warszawy gdzie wpadła mi w oko sieć Orient Massage, która oferuje zabiegi wykonywane przez terapeutki z Bali. Odwiedziliśmy kilka salonów w Polsce i stwierdziliśmy, że to będzie dobry dla nas wybór. Tak w naszym hotelu pojawiło się SPA orientalne, gdzie profesjonalistki z Wyspy Bali masują, wykonują zabiegi i rytuały. Jest to coś nowego czego nie ma w Legnicy i okolicach.