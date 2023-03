„Babski Wieczór w Pątnowie Legnickim” z Michałem Pałubskim, zobaczcie zdjęcia

Na główne wydarzenie zapraszają 10 marca, o godz.19:00 do sali widowiskowo-sportowej w Spalonej wójt gminy oraz GOKiS Kunice. W programie dla pań przygotowano występ Kabaretu Grupa Rafała Kmity z programem „Aj waj…, czyli historie z cynamonem”. To na poły kabaretowy, na poły teatralny spektakl osnuty na motywach kultury żydowskiej. Na starym strychu aktorzy z porzuconych przed laty przedmiotów wyczarowują raz śpiewane, to znowu mówione opowieści. Piosenki przeplatają się z komicznymi scenkami i monologami. Na scenie pojawia się galeria barwnych typów ludzkich. Dialogi i monologi tych różnorodnych postaci oraz ich piosenki zostały ujęte w serię dowcipnych scen, dopełnianych błyskotliwymi pomysłami inscenizacyjnymi. Wszystkie teksty są zilustrowane niezwykłą muzyką Bolesława Rawskiego – raz pogodną i dowcipną, raz melancholijną i bardzo osobistą. „Aj waj!... czyli historie z cynamonem” to dwie godziny żydowskiego humoru najwyższej klasy.