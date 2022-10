Artyści z Białorusi tworzyli w Legnicy. W niedzielę 30 października zobaczymy spektakle artystów rezydentów w legnickim teatrze

Tutejšy teatr z Mińska na Białorusi - przy wsparciu Teatru Modrzejewskiej w Legnicy zaprezentuje „Słoneczne wino” - szkic spektaklu na podstawie powieści Raya Bradbury'ego oraz „Laboratorium Kontaktu”.

Nasz teatr w Mińsku został zamknięty z powodów politycznych. Szukaliśmy więc możliwość wyjazdu na rezydencję. Przyjął nas teatr w Legnicy, za co bardzo dziękujemy - mówił Aliaksej Liubczanka z Tutejšy teatr z Mińska podczas konferencji prasowej.

Białoruski teatr zaprezentuje dwie prace w niedzielę 30 października o godzinie 19:00 na Scenie Gadzickiego.

Program i szczegóły:

Tutejšy teatr (Mińsk, Białoruś) przy wsparciu Teatru Modrzejewskiej w Legnicy

„Słoneczne wino” - szkic spektaklu na podstawie powieści Raya Bradbury'ego

Pierwszy poranek lata. Dwunastoletni Douglas Spaulding budzi się w słoneczny poranek i zaczyna się czuć jak prawdziwy czarodziej. Okazuje się, że nie jest to skomplikowane, jeśli tylko umiesz obserwować, widzieć, być wrażliwym wobec świata. Jeśli nie stajesz się obojętny... Jak zachować w sobie to światło, umiejętność cieszenia się drobiazgami, a wreszcie - miłość do życia?!