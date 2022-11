"Archetypki i Symbolki" wystawa Piotra Rychla w legnickiej Galerii Satyrykon, zobaczcie zdjęcia

Na ekspozycji można zobaczyć ilustracje do książek autorstwa Piotra Rychla "Archetypki i Symbolki". Piotr Rychel, urodził się 1962r, projektuje i ilustruje książki dla dzieci oraz podręczniki. Najbardziej rozpoznawalny jest poprzez stworzoną przez niego postać detektywa Pozytywki, bohatera książek Grzegorza Kasdepke. Wystawę można oglądać do 31.12.2022r.

Świat wyobrażony w ilustracjach Piotra Rychla ma w sobie pociągającą moc surrealizmu - niby rozpoznawalny, a jednak specyficznie zdeformowany, oglądamy go jak w krzywym albo wręcz potłuczonym zwierciadle. Ale też nierzadko, zwłaszcza w przypadku ilustracji powstałych do literatury dziecięcej, oglądamy go jakby przez różowe okular

y

źródło LCK

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!