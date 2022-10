Andrzejki 2022 w Legnicy i okolicach. Gdzie się bawić? Sprawdź, gdzie organizowane są bale andrzejkowe i ile kosztuje wstęp

Andrzejki - co to za święto?

Andrzejki 2022 w Legnicy. Ile trzeba zapłacić za wstęp na bal andrzejkowy?

Mimo że do Andrzejek pozostał jeszcze ponad miesiąc to dobry czas na mobilizację i decyzję, co robić w tym wyjątkowym dniu. Przeglądamy dla Was oferty balów andrzejkowych w legnickich i okolicznych hotelach i restauracjach. Ile zapłacimy za uczestnictwo w balu andrzejkowym? Ceny wahają się od 145 do 250 złotych od osoby. W cenie posiłki i napoje bezalkoholowe, w niektórych miejscach również limitowany alkohol.