Ależ luksus! Domek nad jeziorem z własną plażą, jacuzzi i sauną 15 minut od Legnicy. Możesz zarezerwować w nim nocleg! Zobacz zdjęcia Klaudia Korfanty

Przedstawiamy Wam kolejne, świetnie miejsce w regionie. To domek nad jeziorem w Spalonej, z prywatną plażą z leżakami i łódką, jacuzzi, spa, placem zabaw dla dzieci, boiskiem do koszykówki, stołem do tenisa... A do tego urządzony w nowoczesnym stylu, z wielkimi oknami z widokiem na wodę. W domu można rezerwować noclegi. Zobaczcie zdjęcia i poczytajcie więcej na temat Chillhouse SPAlona.