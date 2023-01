AKTUALIZACJA 19.01.2022 Chcieli ukraść trakcję kolejową pomiędzy Lubinem, a Raszówką . Pociągi kursują już planowo

We wtorek 17 stycznia przed północą pomiędzy Lubinem, a Raszówką ktoś chciał ukraść linię trakcyjną pod wysokim napięciem. Awaria już jest naprawiona. Pomiędzy Raszówką i Lubinem kursowała komunikacja zastępcza.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

We wtorek 17 stycznia przed północą doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na jednotorowej linii Legnica – Rudna Gwizdanów, między Raszówką a Lubinem podczas przejazdu pociągu relacji Głogów – Wrocław. Przyczyną była kradzież elementów odpowiadających za właściwy stan sieci. Wstrzymano ruch pociągów do dziś (czwartku) ok godz. 2 w nocy. Obecnie realizowany jest rozkładowy przejazd pociągów - informuje Mirosław Siemieniec Rzecznik Prasowy PKP PLK SA Mirosław Siemieniec.

Pasażerom nic się nie stało. Kontynuowali podróż podstawionym składem. Zarządca infrastruktury był w bieżących kontaktach z przewoźnikami. Przewoźnik regionalny wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odc. Raszówka - Lubin. Pociągi przewoźnika PKP Intercity kursowały zmienioną trasą przez Ścinawę. Informacje o zmianach w komunikacji są przekazywane były podróżnym na stacjach i przystankach oraz na pokładach pociągów. Informacje były w internetowych wyszukiwarkach połączeń kolejowych.

Na miejscu pracowały służby techniczne – specjalne pojazdy do naprawy sieci. Konieczne były prace na odcinku ok 2 km. Obecnie szacowane są koszty naprawy. Prowadzone non stop roboty miały na celu jak najszybsze przywrócenie bezpośredniego przejazdu pociągów z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa.