Akcja antyterrorystów na osiedlu Piekary w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Uzbrojeni policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej przeprowadzają akcję w naszym mieście. Jak się dowiedzieliśmy w legnickiej policji, dopiero komunikat z komendy wojewódzkiej, powie nam co to za akcja. Jak tylko się dowiemy czegoś więcej zaraz o tym napiszemy.