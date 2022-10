Akademia Avatara zaprasza Ukraińców na darmowe zajęcia w Legnicy i Lubinie

W Akademii Avatara odbywają się przeróżne zajęcia ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Akrobatyka, taniec współczesny, akrobatyka powietrzna na szarfach i kołach, taniec hip-hop dla dzieci i młodzieży, a także joga, czy treningi kondycyjne dla dorosłych i gimnastyka dla osób 50+. Teraz organizatorzy zajęć kierują swoją ofertę do Ukraińców, którzy znaleźli się w naszym mieście z powodu wybuchu wojny na Ukrainie.

Ruch to nie tylko dbanie o kondycję ciała, zdrowie i sprawność, to również poprawa samopoczucia i praca z układem nerwowym. Te elementy są nam przydatne do funkcjonowania w społeczeństwie, dźwigania ciężaru trudnych sytuacji życiowych, radzenia sobie z codziennym stresem - mówią organizatorzy zajęć.