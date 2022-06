Ach co to był za ślub! Pobrali się w Ogrodzie Freya pomiędzy Legnicą, a Lubinem. Romantyczniej być nie mogło

Wioletta jest pracownikiem cywilnym na Komendzie Policji we Wschowie, Grzegorz jest górnikiem w kopalni ZG Lubin. Długo na siebie czekali, aż w końcu udało się. Dwie połówki dziś o godzinie 17 połączył węzeł małżeński.

Ogrody Freya wybraliśmy na miejsce tej uroczystości dlatego, że zachwycił nas klimat i piękno tego miejsca. Chcieliśmy żeby to była wyjątkowa chwila. Kochamy naturę i chcieliśmy żeby ten dzień był z nią związany. Szukaliśmy tego miejsca długo i przypadkowo w internecie znaleźliśmy informację o nim. Nasza wizyta tu poskutkowała zakochaniem się w tej scenerii. Byliśmy pewni, że to jest to miejsce, które połączy nas na całe życie - opowiada Panna Młoda.