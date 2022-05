Absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, Karolina Ziemlicka, w finale Szansy na Sukces. Jej występ już w niedzielę 22 maja

Karolina Ziemlicka w finale zaśpiewa wraz ze swoją jurorką – Nataszą Urbańską. O zwycięstwie zadecydują widzowie programu w sms-owym głosowaniu.

- Udział w programie to mój kolejny, jak do tej pory największy, krok w przód do spełnienia moich największych marzeń. Poza tym to ogromne doświadczenie, lekcja pokory, nowe możliwości. Mam nadzieje, ze pokażę w programie emocje, jakich jeszcze nigdy nie doświadczyliście. Serdecznie jednak proszę o pomoc i zachęcam wszystkich do głosowania na mnie – mówi Karolina Ziemlicka.