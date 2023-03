5 zdrowych dodatków do wody. Dodaj do niej te składniki, a wzbogacisz jej smak i skład. Nawodnisz organizm i poprawisz wygląd skóry

Ile wody trzeba pić?

Ciało dorosłego człowieka aż w ok. 70 proc. składa się z wody, dlatego nie da się bez niej żyć, a odpowiednie nawodnienie zapewnia nam zdrowy wygląd i dobre samopoczucie. Każda komórka w naszym ciele, aby prawidłowo funkcjonować potrzebuje wody. Jest ona wykorzystywana chociażby do trawienia, nawilżania skóry i stawów czy regulacji temperatury. Równocześnie cały czas ją tracimy w czasie oddychania czy pocenia się. Dlatego należy ją uzupełniać wypijając określoną ilość płynów na dobę:

dla kobiet – ok. 2,8 litra (2800 ml),

– ok. (2800 ml), dla mężczyzn – ok. 3,8 litra (3800 ml).

W ciągu dnia z pokarmem dostarczamy ok. 500-600 ml wody, resztę musimy uzupełnić w postaci wypijanych płynów. Zalicza się do nich także kawa czy herbata (ale należy pamiętać, że są one moczopędne), jednak podstawą jest woda. Wiele osób, głównie ze względu na sięganie po słodzone napoje i soki, nie przepada za smakiem czystej wody. Można go jednak urozmaicić stosując różne dodatki smakowe, które wzbogacą skład wody i jej właściwości.