5 książek nominowanych do Legnickiej Książki Roku 2021. Te tytuły warto poznać! Klaudia Korfanty

5 książek otrzymało nominację do Legnickiej Książki Roku. To konkurs organizowany co roku przez Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Książkę roku wybiera powołana kapituła. Szczegóły poniżej.