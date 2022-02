40- sto letni złodziej tablic zatrzymany. Mężczyzna przyznał się do winy. Legnicka policja odzyskała jedną pociętą tablicę Anna Ickiewicz

Funkcjonariusze operacyjni Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali 40-letniego mieszkańca Legnicy, któremu udowodnili kradzieże tablic okolicznościowych z centrum Legnicy. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży zuchwałej a Prokuratura Rejonowa w Legnicy wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie. Sprawcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci odzyskali jedną pociętą tablicę. Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury i zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Prokuratura będzie składać zażalenie.