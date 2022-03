4 marca rusza elektroniczny nabór wniosków o przyjęcie dzieci do legnickich przedszkoli Anna Ickiewicz

Rekrutacja do legnickich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2022/2023 potrwa od 4 marca do 15 marca w formie elektronicznej. Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 kwietnia. Od 25 lutego do 3 marca rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego w przypadku zamiaru pobytu dziecka w placówce przez kolejny rok szkolny.