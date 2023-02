30- lecie zakładu optycznego w Legnicy z Danutą Stenką i innymi atrakcjami

Nawet Danuta Stenka przyjechała do Salonu optycznego Nowakowscy Premium aby świętować 30- sto lecie firmy. Był tort, szampan, mnóstwo kwiatów, podziękowań i dobrej zabawy.

W 1996 roku firma przyjęła nazwę OPTYK-FOTOGRAF Dorota Nowakowska Jerzy Nowakowski. Od początku działalności firma stawia na najwyższy standard usług wprowadzając nowe technologie zarówno w optyce okularowej jak i fotografii. Nowości to przede wszystkim nowoczesny sprzęt, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, oraz wprowadzanie do oferty nowych produktów. Do współpracy zostały wtedy zaproszone dwie znane już wtedy okulistki czyli dr Renata Ortyl-Markiewicz i dr Joanna Maziak. Do dnia dzisiejszego gabinet jest bardzo oblegany, współpraca z okulistkami owocna, rozszerzona o dodatkową pracę optometrystów.