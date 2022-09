2.Charytatywny Bieg Plon Serca w Legnicy. Pobiegło kilkadziesiąt osób, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Organizatorem biegania jest Fundacja Plon Serca oraz Osadkowski-Cebulski. Każdy przebiegnięty kilometr to złotówki na cele charytatywne. Dzisiejsze bieganie to dla Piotrusia Górki i Lenki Dzwonek. Piotruś niedawno uległ poważnemu wypadkowi wskutek którego stracił paluszki u lewej dłoni. Czeka go długie leczenie i w przyszłości rekonstrukcja rączki. O Piotrusia dba dwójka cudownych i kochających Rodziców, którzy zrobią dla Niego wszystko. Lenka od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebuje systematycznej rehabilitacji oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, aby móc dalej rozwijać się. Marzeniem rodziców jest zobaczyć jak stawia swoje pierwsze kroki.