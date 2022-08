27 fantastycznych wycieczek z Legnicy na długi weekend. Chłodne zamkowe komnaty, a może łono natury? Zobacz nasze propozycje! ZDJĘCIA, MAPA Klaudia Korfanty

Na długi sierpniowy weekend zapowiadana jest piękna pogoda. To dobra okazja, żeby ruszyć się z miasta i wybrać się na wycieczkę! W okolicy Legnicy znajdziemy mnóstwo wspaniałym miejsc, wybraliśmy dla Was 27 ciekawych destynacji na sierpniową wycieczkę - zamki, pałace, wieże widokowe, rezerwaty przyrody, jeziora. Do każdego z miejsc dojedziecie krócej niż w 2 godziny samochodem. Każdej z atrakcji turystycznych poświęciliśmy dwa zdjęcia, pod pierwszym umieściliśmy krótki opis, a pod kolejnym mapę z zaznaczoną lokalizacją. Przejdź do galerii, zobacz zdjęcia i zaplanuj wycieczkę z Legnicy na długi sierpniowy weekend!