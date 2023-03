25 najnowszych ofert pracy w Legnicy i powiecie legnickim. Sprawdź zarobki, wymagania i obowiązki [13.03.2023]

Praca szuka człowieka! Najnowsze oferty pracy w Legnicy i powiecie legnickim

Sprawdzamy najnowsze oferty pracy publikowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracowników w Legnicy szukają m.in. przedsiębiorstwa prywatne, Komenda Miejska Policji, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej oraz Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Poszukiwani są pracownicy na różne stanowiska: m.in. pracownicy produkcji, kierowcy, magazynierzy, sekretarki, elektrycy, pracownicy restauracji.

Zarobki? Szału nie ma. Wśród 25 najnowszych ofert wynagrodzenie waha się między ok. 3500 do 5500 złotych brutto. Pamiętajcie, że to proponowane zarobki "od". Ostateczne wynagrodzenie ustalone będzie na podstawie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności danego pracownika.

Oto 25 najnowszych ofert pracy. Miejsce pracy, zakres obowiązków, wynagrodzenie, wymagania oraz nazwa pracodawcy - wszystko to znajdziecie w opisach pod zdjęciami: